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"ثمن الخيانة".. تركية ترمي زوجها من الشرفة وتلاحقه ممددا بالسكين

28
NOVEMBER
2023
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وقع حادث مثير للجدل في ولاية بورصة التركية قبل ساعات، حيث أقدمت امرأة تركيّة على معاقبة زوجها بطريقةٍ غير متوقعة جرّاء اتهامه بالخيانة الزوجية، وهو ما أثار ردود فعلٍ واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة.
 
وفي التفاصيل أقدمت امرأة تركية تبلغ من العمر 33 عاماً على رمي زوجها من الطابق الثاني عبر شرفة المنزل بعد جدالٍ بينهما حول اتهامه بارتكاب خيانةٍ زوجية، ومن ثم مضت إلى المكان الذي وقع فيه زوجها وهي تحمل السكين وتقول في مقطع الفيديو الذي التقطه الجيران: "هذا هو ثمن الخيانة"، وتضيف مخاطبة زوجها: "كن رجلاً واهتم بي".
 
 
وأثار مقطع الفيديو المتداول ردود فعلٍ غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وأن مثل هذه الحوادث تبدو نادرة مقارنة بظاهرة قتل النساء على أيدي الرجال.
 
ووقع الحادث في منطقة دميرطاش باربوروس في منطقة عثمان غازي الواقعة بولاية بورصة.
 
وبحسب وسائل إعلامٍ تركية محلّية بينها موقع "Ntv"، فإن الزوج يتلقى العلاج حتى الآن في المستشفى.
 
كما أشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة بدأت التحقيقات مع الزوجة التي رمت زوجها من الطابق الثاني، وهي رهن الاعتقال حتى الآن.
 
ووفق شهادات الجيران، فإن الزوجة كانت تنوي نحر زوجها بالسكين بعد رميه من الطابق الثاني، لكنهم منعوها من فعل ذلك بعدما تدخّلوا لمساعدة الزوج وإسعافه.
 
وتتكرر مثل هذه الحوادث في تركيا باستمرار، لكن غالباً ما تكون المرأة هي الضحية.
 
وبحسب منصّة "أوقفوا قتل النساء"، فقد قُتِلت 350 امرأة على الأقل في تركيا منذ بداية العام الجاري في ظروفٍ غامضة على أيدي الرجال.
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