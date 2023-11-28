الشرق الأوسط السعودية: هجوم إلكتروني يعطّل خطوط الاتصال بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء في "إسرائيل"

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الشرق الأوسط السعودية: قالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، اليوم الثلاثاء، إن خطوط الاتصال بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء في إسرائيل تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني.

وذكرت الصحيفة أن الأجهزة التي استُهدِفت بالهجوم نشرت أرقاماً لمراسلتها عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة في حالات الطوارئ لحين إصلاح الخطوط.

ووفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي»، فلم تتضح بعد الجهة التي شنت الهجوم على خدمات الطوارئ الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قالت صحيفة «تايمز إوف إسرائيل» إن خطوط الهاتف الخاصة بالشرطة والإسعاف والإطفاء عادت للعمل بعد تعطلها لثلاث ساعات دون الكشف عن سبب محدد.