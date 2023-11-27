مشهد استثنائي.. أطول حمم بركانية بأوروبا تندفع محاطة بالثلوج!

A + A -

في مفارقة قلما تحدث، وثقت مقاطع فيديو، مشاهد وصفت بالاستثنائية لثوران بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي يعد البركان الأكثر نشاطا في أوروبا.

وفيما تغطي الثلوج فوهته ومنحدراته، ثار بركان "إتنا" في جزيرة صقلية. وأمكن رؤية الحمم البركانية وهي تتدفق بالقرب من مدينة كاتانيا الإيطالية.

ورصدت كاميرات الحمم وهي تندفع من فوهة البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية. والذي يعد أطول بركان في القارة الأوروبية ويتمتع بحالة نشاط مستمرة منذ عام 2013.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، تم إصدار تنبيه للرحلات الجوية. على الرغم من أن مطار فينشينزو بيليني الدولي في كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية، لم يتأثر بالنشاط البركاني.

يشار إلى أن بركان جبل إتنا يزداد ارتفاعا نتيجة تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته الأربع، ووفق المعهد الإيطالي لعلم البراكين، فقد ساهم النشاط الكبير لبركان إتنا في زيادة ارتفاع البركان، حيث وصل ارتفاعه مؤخرا إلى 3357 مترا.

وكان ارتفاع بركان إتنا قد انخفض إلى 3326 مترا سنة 2018 بسبب انهيارات على حافة الفوهة، ويُعد بركان إتنا أعلى بركان نشط في أوروبا، ويمتد على مساحة 1250 كيلومترا مربعا مع ثوران منتظم منذ نحو 500 ألف سنة.

الجدير بالذكر أن الآلاف يعيشون على المنحدرات والمناطق المحيطة بجبل إتنا، حيث تنتشر الكروم والبساتين على سفوحه، بسبب التربة البركانية الخصبة التي تساعد على التوسع في الرقعة الزراعية.