المراسل العسكري لتلفزيون الاحتلال الإسرائيلي: رجال حماس اعتنوا بالأسرى.. الرواية نفسها عند الجميع

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قال المراسل العسكري للاحتلال الإسرائيلي الون بن دافيد إن رجال حماس اعتنوا بالأسرى الإسرائيليين خلال فترة احتجازهم في قطاع غزة.

وقال بن دافيد الذي يعمل مراسلا لتلفزيون الاحتلال الإسرائيلي: “تحدثت معهم وكرروا نفس الرواية: رجال حماس اعتنوا بهم، أطعموهم وحاولوا توفير أدويتهم”.

وأضاف أن “يوخباد ليفشتس لم تكن تكذب”.

ويوخباد ليفشتس أسيرة إسرائيلية أفرجت عنها حماس لدواع انسانية قبل الهدنة، وتعرضت لهجوم عنيف من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف بعد قالت في مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنها أن عناصر حماس “تعاملوا معي بالحسنى.. حرصوا على جلب طبيب فحصني وتكلم معي برقة، وكتب لي دواء جلبوه وحرصوا أن أتناوله في الموعد. وعادني الطبيب مرة كل ثلاثة أيام.. كانوا مؤدبين جدا ولبوا كل طلباتي. ثم فاجأوني بأن أطلقوا سراحي”.