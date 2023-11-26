قوى الأمن الداخلي: توقيف مروجي مخدرات في الشمال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المواد المخدرة في منطقة طرابلس.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت إلى تحديد هويتيهما، وهما كل من: ص. ح. (مواليد العام 2003، لبناني)، ب. ع. (مواليد العام 2003، لبناني).

بتاريخ 16-11-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة المحمرة، وبتفتيشهما تم ضبط: /23/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز كوكايين، كمية من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالى /748/ غ. وهاتفين خليويين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في منطقة طرابلس.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.