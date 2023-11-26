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إدارة بايدن قلقة من إبقاء حماس على 3 أميركيين.. هذا ما كشفه مسؤولان

26
NOVEMBER
2023
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أعلن مسؤولان أميركيان أن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بخيبة أمل، لعدم إطلاق سراح أميركيين ضمن عملية التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، أمس السبت.

وقال أحد المسؤولين إن هناك "قلقاً مشتركاً" من أن حماس ستبقي 3 أميركيين مزدوجي الجنسية حتى اليوم الرابع من أيام تبادل الأسرى، من أجل تشجيع واشنطن على الضغط على إسرائيل للدخول في هدنة ممددة. لكن الأمل موجود
غير أن "إن بي سي نيوز" ذكرت أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا متفائلين بأن الأميركيين الثلاثة سيُطلق سراحهم ضمن الصفقة، التي سيتم بموجبها الإفراج عن 50 محتجزاً لدى الفصائل الفلسطينية.

كما نقلت عن أحد المسؤولين الاثنين قوله: "نشعر بخيبة الأمل لعدم رؤيتنا الأميركيين على القائمة حتى الآن، لكن لدينا أمل في اليومين المتبقيين.. الولايات المتحدة لديها أمل في أن نستطيع إبقاء الهدنة وعملية التبادل، لأننا نريد إطلاق سراح جميع الرهائن".إلى ذلك أشارت الشبكة إلى تقارير سابقة من مسؤولي الإدارة الأميركية تقول إن هناك 10 أميركيين مفقودين.

13 محتجزاً إسرائيلياً
يشار إلى أن حماس كانت أفرجت مساء أمس السبت عن 13 محتجزاً إسرائيلياً و4 أجانب وسلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد تأخير ساعات قالت الحركة إن سببه عدم التزام إسرائيل بكافة بنود الاتفاق ومنها السماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر مطلع بأن الأجانب الأربعة الذين تم إطلاق سراحهم تايلانديون، وفق رويترز.
6 نساء و7 أطفال
من جهته ذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرهائن الذين أفرجت عنهم حماس هم 6 نساء و7 أطفال.

بدورها صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها استكملت إطلاق سراح 17 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر لرويترز في رسالة بريد إلكتروني: "نقلت فرقنا هؤلاء الأشخاص السبعة عشر من داخل غزة إلى معبر رفح، حيث تم تسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية".

نجاح الاتصالات القطرية المصرية
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت بوقت سابق مساء أمس السبت نجاح الاتصالات القطرية المصرية في تذليل عقبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في ثاني أيام الهدنة بغزة.(العربية)

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