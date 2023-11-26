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روسيا اليوم: أعلن المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، أن أوكرانيا لن تكون أوكرانيا قادرة على مواصلة القتال بعد شهر فبراير.

وقال جونسون في مقابلة صحافية: "المساعدات المقدمة إلى كييف تتلاشى بسرعة، ومع ذلك، فإن الأمريكيين منفصلون تماما عن الواقع، ولا يتجرؤون على الاعتراف بأخطائهم".

وفي وقت سابق، قال جونسون، إن روسيا تعمل على إضعاف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال التدمير المنهجي للقوات الأوكرانية.

وأوضح جونسون أن "القوات الروسية ... ستحول الجيش الأوكراني إلى غبار، وهو ما يمثل خطوة في اتجاه عملية تدمير الناتو".

وأشار جونسون أيضا إلى أن توريد أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية إلى أوكرانيا لم يساعد، ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على تحمل إرسال دفعة جديدة.