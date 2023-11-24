رغم مرور أسبوعين.. 41 عاملاً ما زالوا محاصرين في نفق بالهند

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رغم مرور أسبوعين على حصار عمال بناء في نفق شمال الهند، تعرقلت مجدداً عمليات الإنقاذ مرة أخرى في المرحلة الأخيرة من الحفر.

فقد تعرضت بعض شفرات آلة الحفر للتلف بسبب وجود جسم معدني في الحطام، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال كيرتي بانوار، المتحدث باسم حكومة الولاية، إنه تم ترتيب وصول شفرات خاصة من نيودلهي ودهرادون، عاصمة ولاية أوتاراخاند، والجهود جارية لإزالة العائق المعدني لاستئناف الحفر.

بدوره، أوضح ديفيندرا باتوال، مسؤول إدارة الكوارث، أن آلة الحفر يتم إصلاحها وسيتم إعادة ضبطها لاستئناف الحفر.

44 متراً من الحفر

فيما أشار هاربال سينغ، مدير مشروع نفق آخر يساعد في عملية الإنقاذ، لوكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا"، إلى أن الحفر حتى وقت متأخر من ليلة الأربعاء وصل إلى 44 مترا من أصل 57 مترا تقريبا.

بمجرد الانتهاء من حفر 13 مترا إضافية من الطين والحطام، يمكن لرجال الإنقاذ إدخال أنابيب ولحامها معا والتي ستكون طريق العمال المحاصرين إلى الحرية.

وقال سينغ في وقت سابق إن رجال الإنقاذ يأملون في إجلاء العمال المحاصرين يوم الخميس.

خطة بديلة

واستأنف رجال الإنقاذ الحفر أفقيا عبر مدخل النفق يوم الأربعاء بعد أن أجبرتهم مشاكل في الآلة على التوقف عن الحفر الأسبوع الماضي والنظر في خطط إنقاذ بديلة.

وشكلت التضاريس الجبلية في أوتاراخاند تحديا لآلة الحفر، التي تعطلت عندما حاول رجال الإنقاذ الحفر أفقيا باتجاه العمال المحاصرين.

كما تسببت اهتزازات الآلة عالية الشدة في سقوط المزيد من الحطام.

يذكر أن العمال الـ41 محاصرون منذ 12 نوفمبر/ تشرين ثان عندما تسبب هبوط أرضي في انهيار جزء من النفق، الذي كانوا يقومون ببنائه بطول 4.5 كيلومتر، على بعد حوالي 200 متر من المدخل.