شاهد إطلاق الرصاص في سطو مسلح على عائلة زوجة ميسي في الأرجنتين

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تعرضت عائلة الأرجنتينية Antonela Roccuzzo زوجة ليونيل ميسي لسطو مسلح في مدينة Rosario البعيدة بالشمال الشرقي الأرجنتيني 300 كيلومتر عن العاصمة بونس آيرس، رافقه إطلاق النار على "أوغستينا سكاليا" ابنة عم زوجة ميسي، حين تم اعتراضها مع موظف في سوبر ماركت العائلة، عندما كانا ينتقلان على متن سيارة لإيداع مبلغ مالي في بنك قريب من السوبر ماركت، المملوك للعائلة.

فجأة اقتربت سيارة نوافذها معتمة من سيارة سكاليا وحاولت اعتراضها، فتنبهت وحاولت الهرب لتجنب الاصطدام، لكنها اصطدمت بسيارة ثانية عابرة، وعندها أطلق أحد اللصوص الرصاص على النافذة الخلفية لسيارتها السوداء لإجبارها على التوقف، وفقا لما ورد اليوم بوسائل إعلام محلية، نقلت عن الشرطة أن رجلين ترجلا من السيارة، وقاما بتحطيم زجاج النوافذ وسرقة ما في السيارة، وهو مبلغ 8 ملايين بيزو، تعادل 22 ألف دولار.

وورد في بيان للشرطة أن "ما حدث، لم يكن صدفة، بل كان اللصوص يعرفون ما يبحثون عنه، ولهذا السبب تم استجواب العائلة وموظفي السوبر ماركت الآخرين. كما تجري استجوابات لمعرفة من كان على علم بنقل المبلغ".

ورد عن الشرطة أيضا أن الحادثة هي الثانية التي تتعرض لها عائلة زوجة ميسي، بعد أن سجل المتجر في مارس الماضي عملية إطلاق نار، وتسليم رسالة تهديد لنجم كرة القدم. وفي تلك الحادثة، تم إطلاق 14 رصاصة على واجهة السوبر ماركت، ولا تزال القضية قيد التحقيق الجنائي حتى اللحظة.