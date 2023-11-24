living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الميادين: المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة... وتدكّ تحشيداته بالصواريخ

24
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الميادين: يخوض مقاومو كتائب القسام اشتباكات مسلحة ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة حجر الديك، شرقي المنطقة الوسطى، بالأسلحة الملائمة وقذائف الهاون.

 

وأعلنت الكتائب استهداف حشود الاحتلال في موقع "صوفا" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالإضافة إلى استهداف تجمّع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

 

بدورها، أعلنت سرايا القدس استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم، شرقي جنوبي مدينة غزة.

 

واستهدفت السرايا تجمعات الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" ومحيط قصر العدل بوابل من قذائف الهاون النظامي من عيار 60 ملم، كما استهدفت حشود الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

 

من جانبها، دكّت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" حشود الاحتلال ومستوطناته بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية، رداً على جرائمه.

 

من جهتها، أكدت ألوية الناصر خوض مقاوميها اشتباكات ضارية في محاور القتال، شمالي غربي جباليا، شمالي قطاع غزة.

 

يأتي ذلك في سياق مواصلة المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في شمالي القطاع، قبل أن تدخل الهدنة الموقتة اليوم الجمعة حيز التنفيذ.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   