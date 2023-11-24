الميادين: المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة... وتدكّ تحشيداته بالصواريخ

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الميادين: يخوض مقاومو كتائب القسام اشتباكات مسلحة ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة حجر الديك، شرقي المنطقة الوسطى، بالأسلحة الملائمة وقذائف الهاون.

وأعلنت الكتائب استهداف حشود الاحتلال في موقع "صوفا" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالإضافة إلى استهداف تجمّع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم، شرقي جنوبي مدينة غزة.

واستهدفت السرايا تجمعات الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" ومحيط قصر العدل بوابل من قذائف الهاون النظامي من عيار 60 ملم، كما استهدفت حشود الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جانبها، دكّت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" حشود الاحتلال ومستوطناته بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية، رداً على جرائمه.

من جهتها، أكدت ألوية الناصر خوض مقاوميها اشتباكات ضارية في محاور القتال، شمالي غربي جباليا، شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك في سياق مواصلة المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في شمالي القطاع، قبل أن تدخل الهدنة الموقتة اليوم الجمعة حيز التنفيذ.