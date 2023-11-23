أول تصريح من ترودو بعد انفجار سيارة على الجانب الأمريكي من جسر شلالات نياغارا

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الحكومة الكندية تعمل على جمع المعلومات عن الانفجار الذي وقع على الحدود مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى التواصل مع السلطات الأمريكية.

وأشار ترودو إلى أن كندا "تدرس تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع عمليات التفتيش الجارية على الحدود الأمريكية بعد الانفجار على الجسر.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "فوكس نيوز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، يحقق في انفجار سيارة مفخخة على الجسر الواصل بين الولايات المتحدة وكندا، فوق شلالات نياغارا، باعتباره محاولة تنفيذ هجوم إرهابي.

وأشارت القناة إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 2 من ركاب السيارة وإصابة أحد عناصر حرس الحدود.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مصادر: "يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في التفجير على الجانب الأمريكي من الجسر الواصل مع جارتها الكندية باعتباره محاولة تنفيذ هجوم إرهابي".

وفي وقت سابق، أدى انفجار وقع على الجزء الأمريكي من الجسر فوق شلالات نياغارا على الحدود مع كندا، إلى إغلاق الجسر البري فوق الشلالات بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأظهرت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدا للدخان في مكان الحادث، بالإضافة إلى وقوع أضرار في منطقة الحاجز الحدودي.

وقال مسؤولون إن الانفجار ضخم.