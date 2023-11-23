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حصيلة الجنود الإسرائيلي القتلى ترتفع إلى 392 منذ "طوفان الأقصى"

23
NOVEMBER
2023
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الميادين: أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديّ من لواء "غفعاتي" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.

 

ووصل عدد الجنود الإسرائيليين في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية إلى 72 قتيلاً، بينما ارتفعت حصيلة القتلى في "جيش" الاحتلال إلى 392 جندياً قتيلاً منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

 

وصباح اليوم، اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل قائد فريق في لواء "غولاني"، في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، شمالي القطاع.

 

ويوم أمس، سمح "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بنشر مقتل اثنين من قواته وإصابة 5 آخرين بجروح خطرة في شمال قطاع غزة.

 

وفي التفاصيل، فإنّ النقيب في "احتياط" الاحتلال والضابط المقاتل في لواء "غفعاتي"، أرنون موشِه أبراهام بنفنستي، قُتل أمس في معركة شمالي قطاع غزة، بحسب "الجيش" الإسرائيلي.

 

وكشف "الجيش" أيضاً مقتل الرقيب أول إيليا سنكين والمقاتل في كتيبة "روتِم" في لواء "غفعاتي"، أمس في معركة شمالي قطاع غزة.

 

من جهتها، نشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف مجاهديها آليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة.

 

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف قوة هندسة راجلة تابعة للاحتلال خلف الساتر الترابي، بقذائف الهاون، شرق السناطي في قطاع غزة، مؤكّدةً إصابتها بشكل مباشر.

 

كذلك، أكدت سرايا القدس استهدافها 11 آلية عسكرية إسرائيلية متنوعة بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي، في محاور التوغل في حي الزيتون وتل الهوى ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان ومنطقة جحر الديك.

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