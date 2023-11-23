عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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الشرق الأوسط السعودية: لقي أربعة أشخاص مصرعهم في قصف شنه الطيران "الإسرائيلي" على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدف الطيران "الإسرائيلي"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

وقالت الوكالة الفلسطينية، إن عشرات لاقوا حتفهم في غارات على عدة منازل بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن جنوب القطاع يتعرض لقصف جوي مكثف بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وتواصلت الضربات "الإسرائيلية" على شمال قطاع غزة، وبحسب الوكالة فإنها استهدفت مربعاً كاملاً في مشروع بيت لاهيا السكني ودمرت عدة منازل.