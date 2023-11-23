"إسرائيل": لا هدنة أو إفراج عن رهائن قبل الجمعة

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الشرق الأوسط السعودية:

أعلنت السلطات "الإسرائيلية"،أمس، أنّه لن يكون هناك توقف للقتال أو إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة قبل الجمعة.

وقال مستشار الأمن القومي "الإسرائيلي" تساحي هنغبي في بيان، إنّ «المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا مستمرة دون توقف»، مضيفاً أنّ الإفراج عن الرهائن لن يبدأ «قبل الجمعة».

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول "إسرائيلي"، أنّه «لن يكون هناك توقف» في القتال مع حركة حماس الفلسطينية الخميس.

ولم يقدّم أيّ من المسؤولين تفسيرات.

ويأتي هذا الإعلان بعدما كان متوقّعاً أن تبدأ، اليوم (الخميس)، هدنة لمدة أربعة أيام يتمّ خلالها إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس وأسرى مسجونين في "إسرائيل".