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زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا.. ولا خطر من حدوث تسونامي

22
NOVEMBER
2023
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قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.2 ضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية، اليوم الأربعاء. وأضاف أن الزلزال كان على عمق 120 كيلومترا.
 
ولم ترد وكالة إندونيسية معنية بتخفيف آثار الكوارث على الفور على طلب للتعقيب عند سؤالها بخصوص وقوع أضرار.
 
وتقع إندونيسيا في نطاق منطقة تعرف باسم "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق عدة صفائح تكتونية.
 
وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا يوجد خطر محتمل لحدوث تسونامي لكنها حذرت من احتمال حدوث هزات ارتدادية.
 
وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع وموطن لأكثر من 270 مليون نسمة، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على ما يسمى بـ "حزام النار"، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول حوض المحيط الهادئ.
 
وأدى زلزال بقوة 5.6 درجة العام الماضي إلى مقتل ما لا يقل عن 331 شخصا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين في مدينة سيانغور في جاوة الغربية. وكان هذا هو الأكثر دموية في إندونيسيا منذ زلزال عام 2018 وتسونامي في سولاويسي ما أسفر عن مقتل حوالي 4340 شخصا.
 
وفي عام 2004، أدى زلزال قوي للغاية في المحيط الهندي إلى حدوث تسونامي تسبب في مقتل أكثر من 230 ألف شخص في اثنتي عشرة دولة، معظمهم في مقاطعة آتشيه بإندونيسيا.
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