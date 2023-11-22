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50 قتيلاً بفيضانات الصومال.. ونحو 700 ألف مشردون بلا مأوى

22
NOVEMBER
2023
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أفادت السلطات الحكومية في الصومال بأن الفيضانات العارمة أودت بحياة 50 شخصا وأجبرت حوالي 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم، فيما يخشى من تفاقم الوضع جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة، اليوم الثلاثاء.
 
وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبدالله في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن "50 شخصا لقوا حتفهم في الكارثة، بينما اضطر 68,7235 شخصا إلى الفرار من ديارهم". وحذر من أن "الأمطار المتوقعة بين 21 و24 نوفمبر قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي يمكن أن تتسبب في وفيات ودمار".
 
وشهدت منطقة القرن الإفريقي أمطاراً غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة النينيو المناخية، ما تسبّب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، لا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسوراً وأغرقت مناطق سكنية.
 
من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، السبت، بأنّ عدد النازحين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في الصومال "تضاعف تقريباً خلال أسبوع"، في حين تضرر ما مجموعه 1.7 مليون شخص من الكارثة.
 
وتعد منطقة القرن الإفريقي من بين الأكثر عرضة للتقلبات المناخية، كما تشهد ظواهر بيئية حادة بوتيرة كبيرة.
 
وتخرج المنطقة من أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ أربعة عقود، بعد عدة مواسم ممطرة خلفت ملايين المحتاجين، وأودت بالمحاصيل والماشية.
 
وحذرت منظمات إنسانية من تردي الوضع داعية إلى تدخل عالمي عاجل، ويرتقب أن تستمر ظاهرة النينيو حتى أبريل على الأقل.
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