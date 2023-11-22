إلغاء رحلات جوية وإجلاء سكان مع ثوران بركان في جزيرة نائية على الحزام الناري

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إيستعد بعض سكان جزيرة نائية في بابوا غينيا الجديدة اليوم الثلاثاء لإخلاء المنطقة حول بركان أطلق سحابة من الرماد في السماء مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية.

ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية عن كليمنت بيلي المسؤول الكبير في إدارة الكوارث أنه تم إرسال فرق إلى منطقة جبل أولاون في جزيرة نيو بريتن لتنسيق عملية الإخلاء بعد أن بدأ ثوران البركان الاثنين.

وأضافت الإذاعة أنه تم إلغاء الرحلات الجوية من مطار هوسكينز بالجزيرة، مضيفة أن البركان مستمر في الثوران.

وتقع بابوا غينيا الجديدة على الحزام الناري في المحيط الهادي، وهو عبارة عن شريط من البراكين وخطوط الصدع على شكل حدوة حصان يحيط بحواف المحيط.