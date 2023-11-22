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الشرق الأوسط السعودية: «حماس»: توصلنا لهدنة إنسانية في غزة لكن «أيدينا ستبقى على الزناد»... التفاصيل

22
NOVEMBER
2023
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الشرق الأوسط السعودية: قالت حركة حماس في بيان، فجر الأربعاء، إنها توصلت لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية بعد مفاوضات وصفتها بأنها "صعبة ومعقدة".

 

وأضافت في بيان أن الهدنة تشمل وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق غزة ووقف حركة آلياته العسكرية في القطاع. وقالت إنها تنص على إطلاق سراح 50 من المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين دون 19 عاما من السجون الإسرائيلية. كما ستدخل بموجب الهدنة مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق غزة بلا استثناء.

 

وتابعت أنه تم الاتفاق على وقف حركة الطيران في جنوب غزة على مدار هدنة الأربعة أيام ووقف حركة الطيران في شمال القطاع ست ساعات يوميا من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. وقال البيان إن إسرائيل تلتزم خلال فترة الهدنة بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة وضمان حرية حركة المواطنين من شمال غزة إلى جنوبها على طول شارع صلاح الدين.

 

وأضاف البيان "في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة مع إسرائيل فإننا نؤكد أن "أيدينا ستبقى على الزناد".

الشرق الأوسط
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