بداية نهاية الجنون؟... العدو يمضي مرغماً إلى "الصفقة"

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الأخبار: وفقاً لما أعلنه قادة الأطراف المعنيّة بالحرب الدائرة في قطاع غزة، فإن الاتفاق حول الهدنة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بين إسرائيل وحركة «حماس»، صار منجزاً بالكامل، على رغم وجود فروقات غير جوهرية في الصيغ التي أوردها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي للاتفاق. وكان واضحاً أن العدو يمضي مرغماً إلى تلك الصفقة، أساساً بسبب فشل جيشه في تحصيل ولو حتى معلومة واحدة عن الأسرى بعد 45 يوماً من العدوان، ما دفع بذويهم إلى رفع مستوى الضغط على القيادة السياسية للموافقة على الصفقة التي تمثّل انتصاراً أولَ للمقاومة الفلسطينية.