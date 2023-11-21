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بينهم سياسي ورئيس شرطة.. أحكام مطولة بالسجن على "أقوى عصابات المافيا" في إيطاليا

21
NOVEMBER
2023
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أصدرت محكمة إيطالية أحكاما بالسجن لفترات مطولة في نهاية واحدة من أكبر محاكمات المافيا على الإطلاق في البلاد التي استهدفت عصابة "ندرانغيتا" في معقلها بمنطقة كالابريا جنوب البلاد.
 
وواجه أكثر من 330 من رجال العصابات المشتبه بهم وشركائهم المزعومين وبينهم بعض ذوي الياقات البيضاء، تهما متعددة مثل الابتزاز والاتجار بالمخدرات والسرقة، في محاكمة استمرت نحو 3 سنوات.
 
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن القضاة استغرقوا ساعة و40 دقيقة لقراءة حكمهم فقط.
 
وصدرت أشد العقوبات على سافيريو رازونالي ودومينيكو بونافوتا، وهما زعيمان محليان للمافيا في كالابريا حُكم على كل منهما بالسجن 30 عاما.
 
وكان من بين المدانين جيانكارلو بيتيلي المحامي والسياسي السابق في حزب "إيطاليا.. إلى الأمام" عضو الائتلاف الوطني الحاكم، وحكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة التآمر مع المافيا وتسريب معلومات.
 
وحُكم على جورجيو ناسيلي وهو رئيس سابق للشرطة المحلية، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر.
 
ومع ذلك، لم ينجح الادعاء في إصدار أحكام مشددة كما كان يسعى في عدد من القضايا، وتمت تبرئة أكثر من 100 ممن جرت محاكمتهم.
 
ويمكن أن يستأنف الدفاع والادعاء العام حكم المحكمة الابتدائية الصادر الاثنين.
 
ويعتبر المدعون أن "ندرانغيتا" أقوى عصابات المافيا في إيطاليا إذ تتفوق بسهولة على عصابة "كوزا نوسترا" الأكثر شهرة في صقلية، كما يمتد نفوذها عبر أوروبا وخارجها.
روسيا اليوم
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