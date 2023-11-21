مشاكل لا حل لها وطريق مسدود.. طلاق يلوح بحياة ميسي!

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فجأة ومن دون إنذارات، لاحت في الأفق بوادر طلاق بين اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، وذلك على الرغم من اعتبارها إحدى أكثر العلاقات الزوجية نجاحا في عالم كرة القدم.

مشاكل زوجية لا يمكن حلُّها

فقد أفادت المعلومات بأن هناك أزمة كبيرة بين الثنائي، قد تضع حدا لرحلة ارتباطهما، حيث إن ميسي بات يخطط للانفصال عن زوجته أنتونيلا بعد قصة حب طويلة، وفقا لصحيفة "ABC" الإسبانية.

وأضافت أن الثنائي يمر بمشاكل زوجية لا يمكن حلُّها، ووصلا إلى طريق مسدود في علاقتهما، ما دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال، وهو ما لم يعلّق عليه أي من الزوجين حتى اللحظة.

تحليل الجسد!

في الأثناء، نشرت عالمة نفس أرجنتينية، مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، قامت فيه بتحليل إيماءات الزوجين خلال حفل الكرة الذهبية الأخير، الذي أقيم بتاريخ 30 تشرين الأول الماضي، مؤكدة أنها ترى الكثير من التوتر في علاقة الثنائي.

ولفتت إلى أحد المشاهد التي رفض ميسي قبلة من أنتونيلا، فيما رفضت الأخيرة الصعود إلى خشبة المسرح بعد تقديم الكرة الذهبية لزوجها رغم أنها دائما ما تندفع لدعم زوجها في هذه اللحظات.

برود واضح؟!

وتدور نقاشات أيضاً حول سلوكها المتحفظ تجاهه، وهو ما يظهر من خلال البرود الواضح في صورة جرى تداولها عبر موقع "إنستغرام"، ظهرا فيها مع أطفالهما الثلاثة.

يذكر أن علاقة ميسي وأنتونيلا كانت توترت مؤخراً، بعد حكاية حب دامت 15 عاما.

واستقر الثنائي في مدينة ميامي هذا العام، ولهما أبناؤهما الثلاثة "سيرو، وتياغو، وماتيو".