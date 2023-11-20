رئيس الأرجنتين المنتخب: "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط"

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قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب، الاقتصادي الليبرالي المنتمي لأقصى اليمين، خافيير ميلي في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الأحد إن "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق "إعادة إعمار الأرجنتين"، محذرا من أنه لن تكون هناك "أنصاف حلول".

وخاطب ميلي آلافا من أنصاره في مقر حملته في بوينس آيرس بعد فوزه الساحق بأكثر من 55 % من الأصوات على وزير الاقتصاد الوسطي سيرخيو ماسا، مشددا على أن "هذه ليلة تاريخية للأرجنتين".

وتابع "انتهى النموذج الطبقي الفقير، واليوم نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجددا قوة عالمية. اليوم تنتهي طريقة مورِسَت بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى".

وقال الرئيس المنتخب "نحن نواجه مشاكل هائلة: التضخم والركود ونقص الوظائف الحقيقية وانعدام الأمن والفقر والبؤس. هذه مشاكل لن تحل إلا إذا تبنينا أفكار الحرية مرة أخرى"، وفقا لفرانس برس.

وحذر خافيير ميلي الذي يدعو منذ عامين إلى العلاج بالصدمة لاقتصاد أنهكه تضخم مزمن يبلغ حاليا 143% على مدى عام واحد، قائلا "لا يوجد مجال للتدرج ولا مجال للفتور أو لأنصاف الحلول"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وقد مد يده إلى "جميع الأرجنتينيين والقادة السياسيين وجميع من يريدون الانضمام إلى الأرجنتين الجديدة"، لكنه حذر أيضا من حركات مقاومة اجتماعية محتملة لإصلاحاته.

وأوضح "نعلم أن هناك أشخاصا سيقاومون ويريدون الحفاظ على نظام الامتيازات (الذي يستفيد منه) البعض ولكنه يفقر الغالبية. أقول لهم: كل ما هو في القانون جائز، ولكن ليس ما هو خارج القانون".

ويتولى ميلي الرئاسة في 10 ديسمبر خلفا للرئيس البيروني (يسار وسط) ألبرتو فرنانديز.

اعتراف بالهزيمة

من جهته، اعترف وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا بهزيمته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أجريت، الأحد، أمام منافسه خافيير ميلي.

وأضاف ماسا من مقر حملته في بوينس أيرس "لقد اتصلت بخافيير ميلي لتهنئته".

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية حصول ماسا على 45% من الأصوات.

تهنئة من بولسونارو

هنأ الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الأحد الرئيس الأرجنتيني المنتخب، قائلا إن "الأمل يشرق مجددا" في المنطقة.

وكتب بولسونارو على منصة إكس "تهانينا للشعب الأرجنتيني على فوز خافيير ميلي. الأمل يشرق مرة أخرى في أميركا الجنوبية".

وأضاف الرئيس البرازيلي السابق اليميني أنه يأمل بأن "تهب الرياح الجيدة على الولايات المتحدة والبرازيل" حتى "يعود الصدق والتقدم والحرية".

بلينكن وترامب يهنئان

وفي واشنطن، هنأت الولايات المتحدة الأحد الرئيس الأرجنتيني المنتخب على فوزه في الانتخابات، مشيدة بـ"الإقبال الكبير والسير السلمي لعملية التصويت".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه الانتخابات هي "شهادة للمؤسسات الانتخابية والديموقراطية في الأرجنتين"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب ميلي وحكومته بشأن أولويات مشتركة".

من جهته هنأ الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الأحد، ميلي على انتخابه رئيسا للأرجنتين، معتبرا عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال أنه سيعمل على "تغيير" بلاده.

وكتب ترامب متوجها إلى ميلي "أنا فخور جدا بك. ستغير بلدك وتجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".