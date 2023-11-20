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دمار عائلة وفارق سن.. لهذا أرجأت سيدة الإليزيه زواجها 10 سنوات

20
NOVEMBER
2023
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بعد مرور سنوات طويلة على زواجهما، إلا أن السيدة الفرنسية الأولى أعادت تفاصيله إلى الواجهة مجدداً.
 
أولادها بعمره وطلاق وعائلة رافضة
فقد تحدثت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قصة الحب التي جمعتها بزوجها، مؤكدة أنها أرجأت موضوع ارتباطها به رسمياً عقداً من الزمن، بسبب خوفها على أطفالها وحياتهم.
 
وقالت سيدة فرنسا الأولى، البالغة من العمر 70 عاماً، في مقابلة مع مجلة "باريس ماتش"، إنها أخرت زواجها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، لمدة 10سنوات، وذلك من أجل أطفالها الثلاثة، الذين هم في نفس عمر زوجها تقريباً.
 
كما أضافت أن علاقتهما مرت بمصاعب كثيرة، فمن جهة اعتراض عائلته التي أرسلته فور علمها بالأمر إلى باريس للالتحاق بمدرسة أخرى، ما جعلها بريجيت تظنّ أنه سينساها ويعدل عن قراره، إلا أن هذا لم يحدث، وفقا لشبكة "Fox news".
 
فقد وقع ماكرون الشاب في حب بريجيت أوزيير عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، وكانت بريجيت آنذاك متزوجة، وتكبره بـ25 عاماً. كما كانت معلمة المسرح في مدرسة شمال فرنسا، وكانت ابنتها لورانس زميلة ماكرون في الفصل.
 
وتسببت علاقتهما التي ازدهرت مع الوقت، بفضيحة في المحافظة، فأرسل والدا ماكرون ابنهما إلى باريس ليلتحق بمدرسة أخرى، ما جعل بريجيت تفقد الأمل.
 
إلى أن تخلت السيدة عن وظيفتها، فكان "العائق الوحيد" أمامها هو أطفالها، لأنها لا تريد تدمير حياتهم، وفق تعبيرها.
 
حتى اكتملت إجراءات الطلاق رسميا من زوجها التي انفصلت عنه أصلا قبل مدة، وتزوجت تلميذها الذي كان في ذلك الوقت، موظفاً حكومياً في أواخر العشرينات من عمره عام 2007.
 
ماذا عن الانتقادات؟!
يشار إلى أن سيدة فرنسا الأولى حاولت دائماً في كلامها الإشارة إلى أن زوجها الشاب لا يتوقف عن لفت نظرها عبر إبهارها ومفاجأتها بذكائه، وفق قولها.
 
وقالت: "كان لدي العديد من التلاميذ المتفوقين ولم يتمتع أي منهم بقدراته"، وأضافت: "لقد أعجبت به دائمًا".
 
إلى ذلك، أكدت أنها اعتادت على الانتقادات التي تأتي مع المنصب العام، مؤكدة أنها لم تعد تترك أثراً في شخصيتها.
 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد فاز بانتخابات الرئاسة الفرنسية عن عمر يناهز 39 عاما، ليكون بذلك أصغر رئيس للبلاد على الإطلاق وتقريبا في نفس عمر زوجته عندما التقيا، قبل سنوات.
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