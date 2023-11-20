أيمن شناعة عضو المكتب السياسي لحركة حماس للجمهورية: يبدو هناك شيء جدي!

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الجمهورية: أفاد شناعة للجمهورية حول الحديث عن هدنة في أعقاب صفقة تبادل بين حماس واسرائيل أوضح أن: هناك جهود قطرية مبذولة لابرام صفقة مرتبطة باطلاق المدنيين الصهاينة والاجانب، مقابل اطلاق النساء والاطفال في السجون الاسرائيلية ووقف اطلاق النار لمدة خمس ايام ثم فتح معبر رفح وادخال المواد الغذائية والطبية والوقود ولكن الجانب الاسرائيلي يماطل حتى هذه اللحظة.

وقال: "هناك تواصل دائم مع الاخوة القطريين وممكن ان يحصل خرق في الملف اذا تغير الموقف الاسرائيلي في اي لحظة".

وحول اذا ما يمكن الحديث عن خطوات متقدمة في هذا الملف أضاف شناعة: "اعتقد أن تصريح رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية اليوم يوحي وكأن هناك خطوات متقدمة مع الجانب الاسرائيلي".