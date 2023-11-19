بالتفاصيل: هكذا إحتجز الحوثيون سفينة "إسرائيلية" في البحر الأحمر!

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أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، أنّ القوات البحرية اليمنية نفّذت عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية.

وأكد العميد سريع أنّ السفينة الإسرائيلية تم اقتيادها إلى الساحل اليمني، قائلاً إن عمليات القوات المسلحة لا تهدّد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين.

وشدّد على أنّ القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفق تعاليم الدين الإسلامي، مجدّداً التحذير "للسفن التابعة للعدو الإسرائيلي كافة والتي تتعامل معه بأنها ستصبح هدفاً مشروعاً لنا".

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية:

تنفيذاً لتوجيهاتِ قائدِ الثورةِ السيدِ القائدِ عبدِالملكِ بدرِ الدين الحوثي

وأضاف سريع: "نهيب بالدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو المملوكة لإسرائيليين".

وأكد أنّ القوات المسلحة اليمنية ستستمرّ في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يتوقّف العدوان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر موثوقة للميادين، بأنّ "القوات البحرية اليمنية نجحت في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر".

وقالت المصادر للميادين، إنّه جرى احتجاز 52 شخصاً كانوا على متن السفينة الإسرائيلية، وأنّ طاقم السفينة ومن كانوا عليها هم حالياً قيد التحقيق معهم، والتثبّت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية.

وأكد مصدر رسمي يمني إنّ عاجل الميادين عن أسر سفينة إسرائيلية هو "خبر صحيح"، وأضاف: "انتظروا ما يثلج صدوركم".

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بدوره، رأى المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أنّ "اختطاف السفينة التي تحمل اسم "غالاكسي ليدر" من قبل الحوثيين قرب اليمن جنوبي البحر الأحمر يعد حدثاً خطيراً للغاية".

بالتزامن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "الحوثيين يواصلون تحدّي إسرائيل ويسيطرون على سفينة إسرائيلية"، مؤكدةً أنّ "السفينة تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر، وكانت تحمل سيارات، وشقّت طريقها من ميناء في جنوب تركيا إلى ميناء في غرب الهند".

كما قال الإعلام الإسرائيلي إنّ "الحوثيين هدّدوا ونفّذوا بعد خطفهم سفينة إسرائيلية"، مؤكدة أنّ "عملية السيطرة على السفينة من قبل الحوثيين من شأنها أن تشكّل مشكلة للتجارة الإسرائيلية تصعب مواجهتها، وتؤثر على تأمين شحن البضائع الذي سيرتفع، لذا تقول إسرائيل إنها مشكلة عالمية".



