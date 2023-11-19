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المقاومة العراقية تهاجم قاعدة «تل بيدر» غرب الحسكة وأنباء عن إصابة جندي أميركي

19
NOVEMBER
2023
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الوطن السورية: استهدفت المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأميركي في قاعدة «تل بيدر» غير الشرعية غرب مدينة الحسكة بطائرة مسيرة، وسط أنباء عن إصابة جندي أميركي بجراح، وذلك بالتزامن مع تأكيد مسؤول عسكري أميركي أن قوات بلاده المحتلة والمنشآت التابعة لها تعرّضت لـ 61 هجوماً في العراق وسورية منذ 17 تشرين الأول الماضي.

 

وأفادت قناة «الميادين» أمس، بتعرّض قاعدة الاحتلال الأميركي في «تل بيدر» غرب لاستهداف بطائرة مسيّرة، مؤكدة إصابة جندي أميركي جراء القصف الذي طال القاعدة.


وأول من أمس، أشارت القناة إلى استهداف المقاومة العراقية قاعدة «تل بيدر» بطائرتين مسيّرتين، إضافة إلى استهداف قاعدة «حرير» الأميركية شمال العراق بطائرة مسيّرة أصابت أهدافها بشكل مباشر، وقاعدة «عين الأسد» غرب العراق بطائرتين انتحاريتين.


وأكد مسؤول عسكري أميركي في تصريح نقلته القناة أن قوات الاحتلال الأميركي والمنشآت التابعة لها، تعرّضت لـ 61 هجوماً في العراق وسورية منذ 17 تشرين الأول الماضي.


مسؤولان أميركيان من جهتهما، أكدا في تصريح نقله موقع «باسنيوز» العراقي الكردي أن ما لا يقل عن 60 جندياً أصيبوا بإصابات طفيفة، معظمها إصابات دماغية، منذ 17 تشرين الأول الماضي، زاعمين أن جميعهم عادوا إلى الخدمة.

الوطن السورية
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