بايدن: الولايات المتحدة لن تتراجع عن مواجهة بوتين وحماس

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إنّ "الولايات المتحدة الأميركية لن تتراجع عن مواجهة حركة حماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف بايدن: "رأينا عبر التاريخ، كيف يمكن للصراعات في الشرق الأوسط أن تطلق العنان لعواقبها في جميع أنحاء العالم، وخياراتنا اليوم تحدد كيف يمكن لأزمات أوروبا والشرق الأوسط، اتجاه مستقبلنا للأجيال المقبلة".

وفي خطاب سابق للرئيس الأميركي، قال إنّ "حماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثّلان تهديدات مختلفة"، مشيراً إلى أنّ "انتصار أوكرانيا وإسرائيل أمر حيوي للولايات المتحدة، ومن شأنه تعزيز أمننا".

وادعى الرئيس الأميركي أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على خلق مستقبل أفضل للشرق الأوسط"، معتبراً أن ذلك "لمصلحة واشنطن نفسها".

وفي وقت سابق، أعلنت استخبارات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تقنع "إسرائيل"، "خلف الأبواب المغلقة"، إلى الإسراع في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حتى لا تنعكس سلباً على الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن.

وأفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة على الرغم من علمها، بأن محاولة تدمير حماس يمكن أن تؤدي إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين في غزة، "حشدت دعم قادة بريطانيا وألمانيا، لتنفيذ هذا الهدف".