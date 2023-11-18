مجزرة جديدة .. وأكثر من 200 شهيد!

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضدّ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسراً ". وقد خفلت هذه المجزرة أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى .

واعتبرت الخارجية، في بيان صحافي اليوم السبت، أن "مجزرة الفاخورة دليل جديد يثبت أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين بهدف تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من اي وجود فلسطيني".

وقالت: "إن دولة الاحتلال بهذه المجرزة التي استهدفت مدرسة تابعة للاونروا توجّه إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، وتستخف بكل المطالبات الدولية غير المؤثرة التي تدعو لحماية المدنيين".