لائحة بقتلى جيش العدو.. وأسماء بارزة!

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نشرت الميادين لائحة بأسماء جنود جيش العدو الإسرائيلي الذين أبلغ الاحتلال عائلاتهم بمقتلهم منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى"، ومن بينهم العريف نوا مارسيانو من الاستخبارات والنقيب يديديا آشر ليف من جفعاتي، النقيب عمري يوسف داوود من لواء 12 النقب والرقيب أول راز أبو لافيا من لواء النقل 12, الرقيب روي ماروم من قيادة التدريب والرائد يساكر ناتان من لواء غولاني , الرائد موشيه يديديا ليتر والرقيب أول ماتان مائير من اللواء 551 , الرائد الياهو بنيامين المكيص من اللواء 551 والرقيب نوعام أبو يوسف من لواء ناحال , الرقيب اول يوناتان حاصور من وحدة شلداغ والرقيب أول يعقوب اوزيري من لواء 401, الرائد اورين شتيرن والرقيب أول حجاي أفني زعل والرائد أوفير ليفاشتين , الرقيب أول ران بوسلوشاني والنقيب إيتاي يهوشع من لواء العمليات والرقيب أول إرييه كراونيك , الرقيب تامير باراك من سلاح الهندسة القتالية والرقيب أول عمر بيلو من لواء الإسكندروني.