تلسكوب ناسا يكشف عن كوكب يمطر رمالا!

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كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، في عمليات رصد رائدة، عن كوكب تتساقط فيه رمال على شكل أمطار.

ويقع الكوكب Wasp-107b على بعد 200 سنة ضوئية في كوكبة العذراء، وقد لفت انتباه علماء الفلك بالفعل لأنه كبير جدا ولكنه خفيف.

وتعطي أحدث الملاحظات لمحة غير مسبوقة عن عالم غريب خارج نظامنا الشمسي، والذي يتميز بسحب رمل السيليكات والأمطار ودرجات الحرارة الحارقة والرياح العاتية ورائحة ثاني أكسيد الكبريت المحترقة المميزة.

ويأخذ "جيمس ويب" ملاحظات الضوء من نجمه المضيف، إلى المستوى التالي من خلال قياس ضوء النجوم الذي يتم ترشيحه عبر الغلاف الجوي للكوكب. ونظرا لأن العناصر المختلفة تمتص أطوال موجية مختلفة من الضوء، فإن طيف ضوء النجوم يشير إلى الغازات الموجودة.

ويشبه Wasp-107b كتلة نبتون ولكنه يقارب حجم كوكب المشتري، كما أن طبيعته الواسعة والمنتشرة تسمح لتلسكوب "جيمس ويب" بالتعمق في غلافه الجوي.