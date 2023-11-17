وصف "ديكتاتور".. بلينكن: على بكين توقع تصريحات قد لا تعجبها

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن على الصين أن تتوقع تصريحات أميركية صريحة قد لا تعجبها بعدما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ بأنه "ديكتاتور" بعيد لقائه.

وظهر بلينكن، المعروف بتحفظه وبضبط النفس، في مقطع فيديو وهو يتجهم قليلا من رد بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب قمة جمعته ونظيره الصيني قرب سان فرانسيسكو الأربعاء.

ردا على سؤال حول رد فعله، قال بلينكن الذي عمل مستشارا لبايدن لعقود "الرئيس يتكلم دائما بصراحة ويتكلم بالنيابة عنا جميعا"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف في حديث مع محطة "سي بي إس نيوز"، "من الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تعجب الصين، تماما كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وكان بلينكن زار الصين في يونيو في إطار سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.