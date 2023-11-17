زلزال عنيف لامس الـ7 درجات يهز هذا البلد

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ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر منطقة مينداناو جنوب الفلبين، اليوم الجمعة، حسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، والمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وأضاف المركز الألماني أن الزلزال وقع قبالة ساحل مينداناو على عمق عشرة كيلومترات. وقال مركز التحذير من موجات المد (تسونامي) في منطقة المحيط الهادي، إنه لا يتوقع حدوث تسونامي، الأمر الذي أكده أيضاً مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن الزلزال استمر عدة ثوان ونصحت السكان بتوخي الحذر تحسبا لهزات ارتدادية وأضرار.

وأضافت الوكالة أن الزلزال ألحق أضرارا بالغة في إقليمي سارانجاني وكوتاباتو في جنوب الفلبين.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي في بيان له "إنه لم يصدر أي تنبيه بخطر حدوث تسونامي بعدما ضرب الزلزال ولاية سارانغاني في جزيرة مينداناو الجنوبية الرئيسية على عمق 78 كيلومترًا عند الساعة 08,14 بتوقيت غرينتش".

وكان زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، هز شمال الفلبين الشهر الماضي، وفق ما أعلنت السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان.

الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة حوالي الساعة 11.35 صباحا بالتوقيت المحلي (03:35 ت.غ).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.