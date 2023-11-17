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"يداك ملطختان".. موقف محرج يتعرض له ترودو والشرطة الكندية تتدخل

17
NOVEMBER
2023
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تعرض رئيس وزراء كندا جاستن ترودو لموقف محرج داخل مطعم، حيث تعرض للتوبيخ والملاحقة بسبب موقف حكومته المؤيد للحرب على غزة.
 
وقد حاصره الغاضبون داخل المطعم، مطالبين بإيقاف إطلاق النار، ومتهمين إياه بأن يديه ملطختان بالدماء، ومطالبين بإيقاف النار في غزة.
 
وسُمعت أصوات الغاضبين: "انظر في وجهي.. أنت تقتل الأطفال.. أنت ترتكب إبادة.."، ما استدعى تدخل الشرطة لإخراجه.
 
 
وكان ترودو حضّ، الثلاثاء، إسرائيل على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس"، مشددا على ضرورة وقف قتل "النساء والأطفال والرضّع" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
 
وأتت تصريحات ترودو قبيل اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في القطاع الفلسطيني.
 
ومنذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، دعمت الدول الغربية حق إسرائيل "في الدفاع عن النفس".
 
وشدد ترودو أن على حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007، أن "تتوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية"، مؤكدا ضرورة أن تفرج الحركة عن كل الأسرى الذين احتجزتهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
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