living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا.. سجن إسرائيلي 7 سنوات لإدانته بقرصنة رقمية مأجورة

17
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت محكمة أميركية حكما بسجن محقق إسرائيلي خاص ستة أعوام وثمانية شهور لتنظيمه حملات قرصنة عالمية ضد آلاف الأشخاص، من بينهم ناشطون في مجال التغير المناخي ومنتقدون لشركة وايركارد الألمانية للتحويلات المالية.
 
والعام الماضي، أقر أفيرام أزاري، الشرطي السابق المحتجز في الولايات المتحدة منذ عام 2019، بثلاث اتهامات وهي الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب قرصنة رقمية وسرقة هوية مشددة العقوبة.
 
وفي الحكم على أزاري في المحكمة الاتحادية في مانهاتن، قال القاضي الجزئي الأميركي جون كولتل إن عملية القرصنة كان لها "أثر مدمر" على ضحاياها.
 
وطلب ممثلو الادعاء الحكم على أزاري (51 عاما) بالسجن ما بين ثماني وتسع سنوات، قائلين إن شركته كسبت نحو خمسة ملايين دولار على مدى خمس سنوات من إدارة حملات قرصنة استهدفت كثيرين من جماعات مصالح عامة من بين ضحايا آخرين.
 
وطالب محامي الدفاع عنه، باري زون، بعقوبة لا تزيد على خمس سنوات، محتجا بإقرار أزاري بذنبه وإصابته "بحالة طبية منهكة" أثناء سجنه في نيويورك.
 
وكان أزاري محور تحقيق أجرته رويترز العام الماضي وكشف كيف استخدم هو وغيره من الشخصيات الخاصة قراصنة مرتزقة في الهند لمساعدة عملاء أثرياء في الحصول على ميزة في المعارك القضائية.
 
وقال أزاري مخاطبا ضحاياه بعد صدور الحكم "سيأتي يوم" يستطيع فيه تقديم معلومات أكثر، مضيفا "أنتم لا تعرفون كل شيء".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   