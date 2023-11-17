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الشرق الأوسط السعودية: "الجيش الإسرائيلي" يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين ويطلب إخلاءه

17
NOVEMBER
2023
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جنين: «الشرق الأوسط»-

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية، والتي اقتحمها في وقت سابق اليوم.

 

وبث تلفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرا للغاية يظهر استسلام مسعفين في مدخل المستشفى، دون أن يظهر في الفيديو لمن يستسلمون. وقال التلفزيون إن القوات اقتادت عددا من المسعفين من المستشفى إلى ساحته قبل أن تعتقل مجموعة منهم. وأفاد كذلك بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بطائرة مُسيرة على حارة الحواشين في مخيم جنين.

 

كانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن ذراعها المسلح كتائب القسام تخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت لاحق إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين من منزل في حي الجابريات بجنين.

 

في السياق نفسه، قالت الوكالة أيضا إن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل المدينة وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة. وأفادت بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت جنين من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

الشرق الأوسط
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