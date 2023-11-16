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بايدن: ما زلت أعتبر شي جينبينغ "ديكتاتورا"

16
NOVEMBER
2023
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في أعقاب قمّة عقدها مع نظيره الصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا، أمس الأربعاء، أنّه ما زال يعتبر الزعيم الصيني "ديكتاتوراً"، مكرّراً بذلك مصطلحاً أثار في وقت سابق من هذا العام غضب بكين.

وفي ختام مؤتمر صحفي أعقب القمة، قال بايدن ردّاً على سؤال عمّا إذا كان لا يزال يعتبر شي جينبينغ ديكتاتوراً "حسناً، إنّه ديكتاتور بمعنى أنّه رجل يدير دولة، دولة شيوعية، تقوم على نظام حكم يختلف تماماً عن نظامنا".

وكان بايدن قال أيضا إنه اتفق مع الرئيس الصيني على التحادث هاتفياً "مباشرة وفوراً" عند حدوث أيّ أزمة.

وأوضح الرئيس الأميركي أنّه اتّفق ونظيره الصيني على "إبقاء خطوط الاتّصال مفتوحة، بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي".

وأضاف "لقد اتّفقنا أنا وهو على أنّه بإمكان أيّ منّا أن يتناول الهاتف ويتّصل مباشرة وسيتمّ الردّ عليه فوراً".

كما بايدن أنّ القمّة التي عقدها مع نظيره الصيني كانت "بنّاءة ومثمرة"، مشيراً على وجه الخصوص إلى اتّفاق على استئناف المحادثات العسكرية الثنائية الرفيعة المستوى وإجراءات لمكافحة مخدّر الفنتانيل.

وقال بايدن "لقد انتهيت للتوّ من ساعات عدّة من الاجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أنّ هذه كانت أكثر مناقشات بنّاءة ومثمرة أجريناها".

 

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