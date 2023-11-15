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لواء غولاني يدمر مبنى التشريعي في غزة بعد السيطرة عليه (بالصور)

15
NOVEMBER
2023
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نشر جيش العدو الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لعملية تفجير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي أعلن لواء غولاني السيطرة عليه مؤخرا.

وسيطر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، على عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي (البرلمان) ومقر جهاز الشرطة.

وجاء في البيان للجيش الإسرائيلي: "نفذت قوات تابعة لللواء السابع ولواء غولاني في الايام الأخيرة عمليات في الشيخ عجلين والرمال، لتأمين السيطرة على المؤسسات الحكومية التي تستخدمها حركة حماس لأغراض عسكرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق ضرب أكثر من 15 ألف هدف تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة ومصادرة أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح، منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق صورة عبر منصة "إكس" تظهر جنودا إسرائيليين داخل مقر المجلس التشريعي في غزة حاملين العلم الإسرائيلي.

كما نشر الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومينتال صحفي القناة 11 العبرية، صورة عبر منصة "إكس" تظهر استيلاء القوات الإسرائيلية على مبنى الشرطة في غزة، والتقاطهم صورة هناك حاملين علم إسرائيل.

المصدر: يديعوت أحرونوت

روسيا اليوم
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