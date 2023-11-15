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بايدن: نحاول تغيير العلاقة مع الصين إلى مسار طبيعي

15
NOVEMBER
2023
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تحاول النأي بنفسها عن الصين، بل تريد تحسين العلاقة معها، وذلك عشية لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو.
 
ويجتمع الرئيسان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا، ليكون اللقاء الأول بينهما منذ عام، رغم التوترات التجارية والعقوبات وتسبب قضية تايوان بخلافات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
 
وقال بايدن: "لا نحاول الانفصال عن الصين. ما نحاول القيام به هو تغيير العلاقة الى الأفضل".
 
وأبدى الرئيس الأميركي أمله أن يساعد الاجتماع الطرفين "في العودة إلى مسار طبيعي من التواصل، أي القدرة على رفع الهاتف وأن يتحدث كل طرف مع الآخر في حال وقوع أزمة".
 
لكن بايدن حذر أيضا من أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من الاستثمار في الصين، بسبب ممارسات بكين التجارية.
 
وقال: "لن أواصل الدعم لمواقف بحيث إذا أردنا الاستثمار في الصين، يتعين علينا تسليم جميع أسرارنا التجارية".
 
وخرج الزخم الإيجابي لمحادثات شي وبايدن في نوفمبر 2022 في بالي عن مساره، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما اشتبه بأنه منطاد صيني لغرض التجسس، في حادثة أدت إلى تأجيل زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
 
ومنذ ذلك الحين، أشارت سلسلة تحركات دبلوماسية عالية المستوى، بما فيها زيارة بلينكن أخيرا إلى بكين في يونيو، إلى أن الطرفين يتطلعان لإصلاح العلاقات.
 
والإثنين ذكرت الخارجية الصينية أن قمة الزعيمين ستشمل "تواصلا معمقا بشأن قضايا استراتيجية وعامة ومربكة في إطار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى مسائل كبرى مرتبطة بالسلم والتنمية العالميين".
 
وأوضحت الصين أيضا أنها لن تتزحزح عن قضايا تعتبرها خطوطا حمراء، مثل تايوان، التي تقول بكين إنها أرض تابعة لها وفي انتظار إعادة توحيدها، وتوسعها العسكري في بحر الصين الجنوبي.
 
لكن واشنطن وبكين حققتا مؤخرا بعض التقدم في العلاقات التجارية والاقتصادية ومحادثات تغير المناخ.
 
والثلاثاء قال بايدن: "إذا كان الشعب الصيني، الذي يعاني الآن مشكلة اقتصادية، إذا كان المواطن العادي في الصين قادرا على الحصول على وظيفة جيدة الأجر، فهذا يفيدهم ويفيدنا جميعا".
 
وسيتناول شي العشاء مع كبار رجال الأعمال الأميركيين خلال زيارته، ومن المتوقع أن يسعى لتخفيف القيود التجارية الأميركية في محادثاته مع بايدن.
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