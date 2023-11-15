كندا: قتل "إسرائيل" للأطفال والنساء والرضع في غزة يجب أن يتوقف

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الشرق الأوسط السعودية:

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حماس قبل أكثر من شهر.

وقال ترودو "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم". وأضاف في مؤتمر صحفي في إقليم كولومبيا البريطانية غرب البلاد "العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".

وذكر الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء أن حياة 36 رضيعا باتت على المحك اليوم الثلاثاء مضيفا أنه لا توجد آلية واضحة لنقلهم. وتوفي ثلاثة من أصل 39 رضيعا منذ أن نفد الوقود من أكبر مستشفى في غزة هذا الأسبوع.

وقال ترودو أيضا إن حماس عليها التوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية وإنه يجب عليها إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم. وأضاف أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.