بعد زيادة عدد المهاجرين الداخلين إليها...فنلندا تدرس إغلاق حدودها مع روسيا

A + A -

أعلنت فنلندا أنها تدرس تقييد حركة المرور عبر حدودها مع روسيا أو حتى إغلاق نقاط العبور بين البلدين بعد زيادة عدد المهاجرين الداخلين إليها بشكل غير شرعي.



واعتبر رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن روسيا تسمح عمداً لمهاجرين بعبور الحدود إلى بلاده رغم عدم وجود أوراق صالحة بحوزتهم، معتبراً أنها محاولة لزعزعة استقرار بلاده.



وقال "يبدو أنه قرار متعمّد". وأضاف "رسالة الحكومة واضحة، نريد ضمان أمن حدودنا".



وأعلنت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين أمام صحافيين، أن الحكومة كلّفت "وزارة الداخلية إعداد مقترح لإجراءات تقييدية" بموجب قانون المعابر الحدودية.



وأضافت "يمكن أن تقرر الحكومة تقييد حركة المرور على الحدود أو إغلاق نقاط العبور".



وأكدت أن "عدد طالبي اللجوء ارتفع في الأشهر الأخيرة على الحدود الشرقية" للبلاد، بحسب تقارير حرس الحدود الفنلنديين.



وأضافت: "هذا العدد ما زال منخفضاً نسبياً لكنه ارتفع بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة".