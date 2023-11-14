الرئيس البرازيلي: موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال في غزة يشبه الإرهاب

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن "موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال يشبه الإرهاب".

واوضح لولا دا سيلفا خلال برنامجه الأسبوعي "لقاء مع الرئيس"، إن "موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال يشبه الإرهاب. لا يمكننا أن نقول أي شيء آخر". وأضاف "إذا علمتُ أن هناك أطفالاً في مكان ما، حتى لو كان هناك وحش، فلا يمكنني قتل الأطفال لأنني أريد قتل الوحش".وشدد الرئيس البرازيلي لهجته تجاه إسرائيل بقوله إن ردها كان "خطيرا" مثل هجمات حركة حماس. وكرر تصريحاته لدى استقباله ليلا في برازيليا 22 برازيليا و10 أفراد من عائلاتهم تم إجلاؤهم من غزة. وقال "لقد ارتكبت حماس عملاً إرهابياً، وفعلت ما فعلته. كما ترتكب إسرائيل العديد من الأعمال الإرهابية، متجاهلة الأطفال والنساء العالقين في هذه الحرب".