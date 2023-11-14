بريطانيا تدعو إسرائيل إلى صون حرمة المستشفيات في غزة

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دعت الحكومة البريطانية الثلاثاء إلى احترام حرمة المستشفيات في قطاع غزة، بينما تتركز المعارك بين إسرائيل وحماس حول مستشفى الشفاء الأكبر في القطاع، وحيث اضطر الأطباء إلى دفن عشرات الجثث في قبر جماعي، وفق مديره.



يضم هذا المستشفى آلافا عدة من الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جراء الحرب المستعرة منذ السابع من تشرين الأول. لكن إسرائيل تفيد بأن هذا المجمع الاستشفائي الضخم يضم منشآت لحركة حماس في شبكة انفاق.



وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني أندرو ميشال "يجب أن تبقى المستشفيات آمنة وقادرة على علاج المرضى بكل مواساة، أمر مروع أن نرى أنها لا تستطيع القيام بذلك".



وأضاف أن "الحكومة البريطانية قالت بوضوح إن على كل أطراف النزاع منح المدنيين الحماية التي يقرها القانون الدولي، واحترام الطابع المقدس للمستشفيات حتى يتمكن الأطباء من مواصلة علاج المرضى والجرحى".