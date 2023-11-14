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روسيا اليوم: بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن معارك و"تدمير دبابات وآليات إسرائيلية" في بيت حانون وعلى عدة محاور

14
NOVEMBER
2023
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روسيا اليوم: أعلنت "كتائب القسام" في بيانات متتالية عن توجيه ضربات للجيش الإسرائيلي وتدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة وعلى عدة محاور.

 

وقالت "القسام" في تغريدة على حسابها في "تلغرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

 

وأوضحت "كتائب القسام" أنها "استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

 

وعند الساعة 15:31 بتوقيت غزة، قالت "كتائب القسام" إنها "تستهدف 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين105 وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل.

 

ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.

 

وقالت "كتائب القسام"، "مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" شمال بلدة بيت حانون".

 

وأعلنت "كتائب القسام" الآن "استهداف دبابتين صهيونيتين شمال بيت حانون بقذائف الياسين105، وقنص جندي صهيوني شمال بيت حانون وتصيبه إصابة مباشرة".

 

وقال المراسل العسكري لـ "سرايا القدس": "لا زال مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومحاور التقدم غرب وجنوب غزة".

 

وأعلنت "سرايا القدس" قصفها بقذائف الهاون التحشدات العسكرية المتوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة، والجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شارع 10 جنوب غزة بقذائف الهاون الـ 60 النظامي.

 

وأضافت "سرايا القدس" في بيانات لاحقة بأنها "استهدفت الآليات الصهيونية المتوغلة في أرض أبو عريبان جنوب الزيتون برشقة صواريخ 107، كما قصفت تل أبيب وسديروت برشقات صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين، وقصفت التحشدات والآليات العسكرية في موقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية".

 

وأضافت: "مقاتلونا يجددون قصفهم بقذائف الهاون الـ 60 التحشدات وجنود العدو المتوغلة في تل الهوا جنوب غرب غزة وحي النصر شمال غرب غزة".

 

وأفادت مراسلتنا بأن صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة شمال القطاع.

روسيا اليوم
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