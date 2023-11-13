القسام تعلن استعدادها الإفراج عن 70 رهينة مقابل هدنة تستمر 5 أيام

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اعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنها أبلغت وسطاء قطريين استعدادها الإفراج عن نحو 70 امرأة وطفلا محتجزين في غزة مقابل هدنة مدتها خمسة أيام.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في تسجيل صوتي منشور على قناة" تيليغرام "التابعة للحركة: "كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء القطريين الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ الحادي عشر من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو".

وأضاف: "تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة".

واتهم إسرائيل بأنها ما زالت "تماطل وتتهرب" من دفع ثمن هذا الاتفاق.

وتابع :"نحذر العدو وكل من يهمه أمر الأسرى والمحتجزين بأن استمرار العدوان الجوي والبري يعرض حتما حياة هؤلاء الأسرى للخطر الكبير كل ساعة"، وفق ما اوردت "رويترز".