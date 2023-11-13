تنديد بتعليق أنشطة جمعيات طلابية دعت لوقف إطلاق النار بغزة

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ندّدت جمعيتان طالبيتان، أمس السبت، بتعليق جامعة كولومبيا الأميركية أنشطتهما بعدما نظمتا تظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، متهمة إياهما الجمعة "بانتهاك متكرر" لقواعد الجامعة.

وأعلنت الجامعة العريقة، ومقرها مانهاتن في نيويورك، تعليق جمعية "الصوت اليهودي من أجل السلام" وجمعية "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" لفصل الخريف بكامله، في حين ينقسم الرأي العام في الولايات المتحدة بشأن دعم الإدارة الأميركية لإسرائيل.

وأوضح نائب رئيس الجامعة جيرالد روزبرغ في بيان تم اتخاذ هذا القرار بعدما انتهكت الجمعيتان بشكل متكرر قواعد الجامعة بشأن تنظيم أحداث في الحرم الجامعي.

وأعلنت جمعية "الصوت اليهودي من أجل السلام" أنها "مستاءة" مما وصفته "إجراءات رقابة وترهيب من قبل إدارة" الجامعة.

وأضافت جمعيةُ "الصوت اليهودي من أجل السلام" أن "الطلاب الأعضاء في الجمعيتين يتصرفون وفق أخلاقيات واضحة: هم يدينون الحرب ويحاولون إنقاذ أرواح من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

واعتبرت الجمعية أنّ بهذا التعليق، "تؤكد الجامعة أن الفلسطينيين، والطلاب الداعمين للفلسطينيين، والطلاب اليهود الذين يرفضون الأعمال التي تقوم بها إسرائيل غير مرحب بهم في الجامعة.

كذلك احتج الفرع المحلي لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، ونشر رسالة على موقع إنستغرام جاء فيها "يمكنكم إغلاق جمعياتنا، لكن لا يمكنكم منع قلوبنا من النبض من أجل تحرير فلسطين وإنسانيتها وحريتها".

وأكدت إدارة الجامعة أن التعليق لن يتم رفعه إلا إذا أبدت الجمعيتان استعدادهما لاحترام قواعد الجامعة.

وقال روزبرغ "إن ذلك يضمن سلامة مجتمعنا واستمرار الأنشطة الأساسية للجامعة".

غاب مئات من طلاب جامعة كولومبيا عن الفصول الدراسية الخميس للمشاركة في تظاهرة نظمتها هاتان الجمعيتان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وبهذه المناسبة، دعت الجمعيتان الحكومة الأميركية إلى ممارسة ضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث خلف القصف الإسرائيلي أكثر من 11 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، بينهم أكثر من 4500 طفل، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأميركية أن الطلاب المشاركين في التظاهرة الخميس دعوا الجامعة إلى وصف الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية" وإلى وقف التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية.