سيناتور جمهوري ينسحب من السباق الرئاسة الأميركية

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أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال سكوت عبر قناة "فوكس نيوز" الأميركية: "أنا أحب أميركا اليوم أكثر مما أحببتها يوم 22 مايو، ولكن عندما أعود إلى ولاية آيوا، لن أكون مرشحا للرئاسة سأعلق حملتي".

وأضاف: "أعتقد أن الناخبين الذين هم الأشخاص الأكثر تميزا على هذا الكوكب كانوا واضحين حقا في أنهم يقولون لي: ليس الآن يا تيم".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر 2024.

ويتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي والسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.

وأعلن جو بايدن في أبريل أنه ينوي الترشح لإعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.