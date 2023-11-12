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أسف القياديّ، في حركة حماس أسامة حمدان من وقوف العالم “متفرجًا، عندما وقعت مجزرة المستشفى المعمدانيّ، الشهر الماضي.”

ورأى أنّ عدم محاسبة إسرائيل على جريمة المستشفى المعمدانيّ هو ما شجعها على ارتكاب المزيد من المجازر، في المشافي.

واعتبر أنّ المجازر المستمرة محاولة من إسرائيل “لاستعادة صورة جيش الإحتلال، قبل السابع من تشرين الأوّل، كجيش لا يقهر.”

وقال: “نقول للإدارة الأمريكية إنّ غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولن تكون فيها سلطة إلا للفلسطينيين ونقول للأمريكيين إنّه لن يركب دباباتكم قادمًا إلى غزة إلّا العملاء والخونة.”

ورحّب بقرار القِمة العربية الإسلامية في شأن رفع الحصار عن قطاع غزة.