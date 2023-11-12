المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: لا بد من تدخل عاجل لإنقاذ الأوضاع بمجمع الشفاء الطبي وإلا سنفقد مزيدا من الجرحى

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اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، ان "الاحتلال استهدف قبل قليل عددا من الأشخاص خلال محاولتهم مغادرة مجمع الشفاء الطبي"، مؤكدا انه "لا بد من تدخل عاجل لإنقاذ الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي وإلا سنفقد مزيدا من الجرحى".

واوضح اننا "فقدنا كل مقومات الحياة في مجمع الشفاء الطبي ونفقد عددا من المرضى كل ساعة"، موضحا ان "هناك إصابات بحالات تنفسية بسبب الدخان المتصاعد جراء القصف الإسرائيلي". وذكر اننا "فقدنا 3 من الأطفال الخدج حتى الآن في مجمع الشفاء الطبي".

واكد ان "أوكسجين لم يعد متوفرا لعلاج المصابين بسبب قصف الاحتلال مركز تجميع الأوكسجين بمجمع الشفاء"، مشيرا الى ان "الطواقم الطبية لا تستطيع إنقاذ من يحتاجون إلى جراحات وسيترتب على ذلك فقدان مزيد من المصابين". وتابع ان "فئة كبار السن بمجمع الشفاء لا تجد الطعام الذي يجب أن يتناولوه مع أدويتهم وستترتب على ذلك مضاعفات صحية".

واضاف انه "لدينا حاليا قرابة 10 آلاف شخص بمجمع الشفاء الطبي دون أي مقومات صحية"، مشيرا الى انه "لا يوجد في مجمع الشفاء الطبي سوى المصابين والنازحين والأطقم والوفود الطبية وممثلي الإعلام". ورأى ان "الاحتلال يناقض نفسه بقوله إنه لا يحاصر مجمع الشفاء، وفي الوقت نفسه يعرض نقل الأطفال الخدج من خارج المجمع".