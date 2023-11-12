زلزال بقوة 5.6 يهز هذا البلد!

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ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع قرب تيمور الغربية في إندونيسيا، اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ومنذ 4 أيام، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة بحر باندا في إندونيسيا، على ما قال مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بعد ساعات على زلزال أقوى في نفس المنطقة. وسُجل وقوع الزلزال على مسافة من الشاطئ وعلى عمق ضحل، وفق المركز الأميركي. ولم تصدر وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من أمواج تسونامي.

والزلزال الأول البالغة شدته 7.1 درجة وشعر به أهالي بلدة ساوملاكي بأرخبيل جزر تانيمبار، بحسب المركز الإندونيسي للأرصاد.